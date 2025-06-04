Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Arefe günü okullar tatil mi? Arefe günü okul yok mu?

AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Bu yıl Kurban Bayramı Arife'si 5 Haziran'a denk geliyor. Kurban Bayramı hazırlıkları 5 Haziran Perşembe günü başlayacak. İslam alemi Kurban Bayramı'nı 4 gün boyunca idrak edecek. Kurban Bayramı tatili ise bu sene 4.5 gün sürecek.

5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü okullar yarım gün olacak. Arefe günleri kamu kurumlarında genellikle öğle saatine kadar mesai yapılırken, öğleden sonra ise idari izin uygulanmaktadır. Bu nedenle öğrenciler ve öğretmenler için 5 Haziran Perşembe günü okullarda yarım gün eğitim verilecek.