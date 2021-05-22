ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
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ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da koronavirüs ile mücadelede kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor.

ARDAHAN'da koronavirüs ile mücadelede kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor. Denetimlere katılan Vali Hüseyin Öner, "Türkiye'de vaka sayısını en fazla azaltan iller arasında yer aldık. İnşallah bu yeni girdiğimiz haftada vaka sayısını yüzbinde 100'ün altına düşürmeyi planlıyoruz. Ümit ediyorum onu da başarırız" dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde denetime çıktı. Vali yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcilerinin katıldığı denetimde Vali Öner, uyarılarda bulundu. Muafiyet kapsamındaki işyerlerini gezerek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Öner, hedeflerinin vaka oranlarını yüzbinde 100'ün altına düşürmek olduğunu söyledi.

Vali Öner, "Kademeli normalleşme sürecinde cuma günleri saat 21.00'dan, pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlama söz konusu. 1 Hazirana kadar bu şekilde devam edecek. Bizde bir denetleme çalışması yaptık. Genel olyarak vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu gözlemledik. Bu anlamda Ardahanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum, kurallara uydukları için. Geçtiğimiz haftalık diliminde hastalığı, vaka sayısını en fazla azaltan 9. İl olduk. 1-7 Mayıs tarihinde ne yazık ki tek artış kaydeden il Ardahan'dı. Biz bu haftanın akabinde 8-14 mayıs tarihlerinde Türkiyede vaka sayısının en fazla azaltan iller arasında yer aldık. İnşallah bu yeni girdiğimiz haftada vaka sayısını 100'ün altına düşürmeyi planlıyoruz. Ümit ediyorum onu da başarırız" diye konuştu.

Ardahan'da tam kapanmanın uygulandığı ilk hafta olan 1-7 Mayıs'ta vaka oranları yüzbinde 255,82 olarak açıklanırken, tedbirlerin uygulanması sonucu 8-14 Mayısta 122,71'e geriledi.

ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
ARDAHAN'DA DENETİMLER SONUÇ VERDİ, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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