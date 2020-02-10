Ardahan'da Sibirya soğukları! Termometreler eksi 31'i gördü
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Ardahan'da Sibirya soğukları! Termometreler eksi 31'i gördü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 31,8 dereceyi gördüğü Ardahan'da hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

10.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:27
Ardahan'da Sibirya soğukları! Termometreler eksi 31'i gördü

, kar yağışının ardından etkili olan soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 31,8 derece olarak 'ın ilçesinde ölçüldü.

HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 31,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 26, Çıldır'da 28, Posof'ta 21, Damal'da 27 ve Hanak'ta eksi 28 dereceyi gösterdi.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDECEK

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hafta içi bölge genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Meteoroloji, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

İşte kentten gelen o görüntüler;

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Ardahan'da Sibirya soğukları! Termometreler eksi 31'i gördü
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