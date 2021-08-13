Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
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Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı

Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan merkez ve Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları meydana geldi.

Ardahan merkez ve Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları meydana geldi.

Sağanak sonucu kent merkezine bağlı Sulakyurt köyü ile Göle'nin bazı köylerinden geçen dereler taştı.

Taşkın nedeniyle bölgedeki yollarda göçük oluştu. Dere kenarındaki evleri ise su bastı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, yağışların bölgede etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Yağışlara karşı duyarlı olduklarını, vatandaşların da tedbirli davranması gerektiğini belirten Öner, "Çok şükür çok ciddi bir durum söz konusu değil. Bazı köylerimizde evlere su girdi, dolu etkili oldu. Göle-Kars kara yolunda küçük çaplı bir heyelan oluştu ancak kısa sürede sorun giderildi." dedi.

AFAD ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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