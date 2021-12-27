ARDAHAN'DA OTOMOBİLLER VE AĞAÇLAR DONDU

ARDAHAN (DHA) - Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, otomobiller çalışmadı.

Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20.7 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bahçe korkulukları kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları meydana geldi. Bir vatandaş donan yolcu minibüsünü elektrikli ısıtıcı ve ateş yakarak çalıştırmak istedi, ancak aracını çalıştıramayınca isyan etti.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20.7 olarak ölçülürken, ilçelerde termometreler şu sonuçları gösterdi

Damal -16.1, Göle -25.7, Hanak -18.5, Posof -10.1, Çıldır -16.