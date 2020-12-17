Ardahan'da lapa lapa yağan kar nedeniyle kent beyaza büründü
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Ardahan'da lapa lapa yağan kar nedeniyle kent beyaza büründü

17.12.2020 22:30 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:34
Ardahan'da lapa lapa yağan kar nedeniyle kent beyaza büründü

ARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent kısa sürede beyaza bürüdü.

ARDAHAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent kısa sürede beyaza bürüdü.

Aralık ayında yağışsız günler geçiren Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kaldırım ve yollar ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte belediye ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.


Ardahan'da lapa lapa yağan kar nedeniyle kent beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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