Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haberler
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Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği köy yolunda mahsur kaldı. Makam aracı köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'da dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Hanak, Damal ve Çıldır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği Tunçoluk köyünde kara saplandı. Yolda mahsur kalan araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu da ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. - ARDAHAN

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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