Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler
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Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ardahan'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ardahan'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki 75 AAC 892 plakalı otomobil ile Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağında Ersin Yılmaz idaresindeki 55 ACA 169 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve Çamlıyurt ile her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler
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