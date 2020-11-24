Ardahan'da aday öğretmenler için yemin töreni
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Ardahan'da aday öğretmenler için yemin töreni

24.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:37
Ardahan'da aday öğretmenler için yemin töreni

Ardahan'da, göreve yeni aşlayan öğretmenler için "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yemin töreni düzenlendi.

Ardahan'da, göreve yeni aşlayan öğretmenler için "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yemin töreni düzenlendi.

Ardahan Gençlik Merkezi'ndeki programa, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, öğretmenler ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, insanlığın günümüze kadar sağladığı gelişimin ve değişimin temelinde eğitim ve öğretim olduğunu söyledi.

Eğitim ve bilginin ülkelerin dünya üzerindeki gücünü ve konumunu belirlediğine işaret eden Öner, "Eğitim insanlığın huzur, barış, kardeşlik, ahlak ve adalet ideallerine ulaşmasında da temel araçtır. Bu nedenle, millet olarak eğitimde sürekli bir gelişim ve değişimi sağlamak en temel görevimizdir. Bu değişimin ve gelişimin ana aktörü ise şüphesiz öğretmenlerimizdir." ifadelerini kullandı.

İlk emri "oku" olan bir dinin, tarihte çağ açıp kapatan bir medeniyetin, bilim ve teknolojiye referans olmuş bir milletin mensupları olarak kendileri için öğrenmenin önemine işaret eden Öner, bir öğrenci için öğretmenin hem öğreten hem de yerine göre bir anne ve baba konumunda olduğunu sözlerine ekledi.

Aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından şehit öğretmenlerin yer aldığı resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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