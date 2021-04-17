Ardahan'da 1 köy, karantinaya alındı
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Ardahan'da 1 köy, karantinaya alındı

Ardahan'da 1 köy, karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın merkeze bağlı Yukarı Kurtoğlu köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

ARDAHAN'ın merkeze bağlı Yukarı Kurtoğlu köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, köyde virüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak, vatandaşın sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi. 10 gün uygulanacak karantinada sokağa çıkma kısıtlaması da başlatıldı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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