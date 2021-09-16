Ardahan Belediyesi toplu iş sözleşmesi personelin yüzünü güldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan Belediyesi toplu iş sözleşmesi personelin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ardahan Belediyesi toplu iş sözleşmesi personelin yüzünü güldürdü

Ardahan Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki görüşmeler sonrası Belediye Başkanı Faruk Demir, işçilere yüzde 28 zam yaptı.

Ardahan Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki görüşmeler sonrası Belediye Başkanı Faruk Demir, işçilere yüzde 28 zam yaptı. Bu zamla emekçinin yüzü güldü. Sosyal hakları iyileştirilen emekçiler, sözleşme ile yeni haklar da kazandı.

Ardahan Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre KHK ile belediye şirketi çalışanı olan personelin maaşına yüzde 28 zam yapıldı. Yapılan düzenleme ile en düşük personel maaşı 4 bin 250 lira oldu. Toplu sözleşmeye dahil olan işçiler, yılda 30 gün ikramiye, çocuk yardımı, yemek yardımı, eğitim yardımı gibi temel hakların yanı sıra evlenme, doğum ve ölüm yardımı, bayram ikramiyesi gibi dahil tüm haklara da sahip olacak. Toplu iş sözleşmesinde 1. yıl için yüzde 28, 2. yıl için tüm parasal maddelere enflasyon+1 puan zam yapıldı.

Başkan Demir, "Bizler göreve geldiğimiz günden buyana emekçi personelimizin her zaman yanında olduk ve bugünde olmaya devam ettik. Sizlerin emekleriyle Ardahanlılara verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Tüm temsilcilerimize belediyemiz adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Belediye-İş Sendikası Bölge Temsilcisi Yaşar Kaspar, "Bu toplu iş sözleşme sürecinde; emekçilerin dostu Faruk Demir başkanıma destek ve katkıları için teşekkür ediyorum, inanıyorum ki önümüzdeki süreçte üyelerimizin standartlarını başkanımızla birlikte daha yüksek şartlara taşıyacağız, emek veren herkese teşekkür ediyorum tüm üyelerimize örgütümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ARDAHAN

Ardahan Belediyesi toplu iş sözleşmesi personelin yüzünü güldürdü

Ardahan Belediyesi toplu iş sözleşmesi personelin yüzünü güldürdü

Ardahan Belediyesi toplu iş sözleşmesi personelin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Gülşen Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ardahan Belediyesi toplu iş sözleşmesi personelin yüzünü güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 10:55:24. #1.17#