Arazi anlaşmazlığı kavgasında tüfekle vurulan baba ve oğlu öldü, 6 kişi yaralandı Gaziantep'in Karkamış ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaçalı Mahallesi yakınlarındaki fıstık bahçesinde İ.B, A.B, N.B. ve F.B. ile H.A, M.A.A, İ.A. ve İ.A. arasında hasatla ilgili arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle vurulan H.A. ile oğlu M.A.A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tüfeği kullandığı öne sürülen İ.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA