Arazi anlaşmazlığı kavgasında gelinini öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arazi anlaşmazlığı kavgasında gelinini öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Arazi anlaşmazlığı kavgasında gelinini öldürdü

VAN'ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada H.T., gelini N.T.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

VAN'ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada H.T., gelini N.T.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan H.T., yakalanıp tutuklandı.

Olay, 21 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında H.T. silahını çekip ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, gelini N.T. 'ye isabet etti. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan N.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.T.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. H.T., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait saklandığı evde yakalandı. H.T.'nin suç aleti silahı ise olay yerine yakın boş bir araziye gömdüğü belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

 İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title