Arazi anlaşmazlığı kavgasında gelinini öldürdü

VAN'ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada H.T., gelini N.T.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan H.T., yakalanıp tutuklandı.

Olay, 21 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında H.T. silahını çekip ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, gelini N.T. 'ye isabet etti. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan N.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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