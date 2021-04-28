Araştırma: Zorbalığa uğrayan gençler daha fazla şiddet hayali kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araştırma: Zorbalığa uğrayan gençler daha fazla şiddet hayali kuruyor

Araştırma: Zorbalığa uğrayan gençler daha fazla şiddet hayali kuruyor
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

İngiltere'de yapılan bir araştırma, zorbalığa uğrayan gençlerin daha fazla şiddet hayali kurduğunu gösterdi.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, zorbalığa uğrayan gençlerin daha fazla şiddet hayali kurduğunu gösterdi.

Cambridge Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, ergenliğin son dönemiyle erken yetişkinlik sırasında zorbalığa veya saldırgan davranışlara maruz kalan gençlerde kişilere zarar verme veya öldürme hayali kurma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırma çerçevesinde son bir yılda uzmanların 23 saldırgan davranış kategorisinde listelediği davranışlardan 10'una maruz kalan genç erkeklerde şiddet içerikli hayal kurma olasılığının yüzde 97'ye, kızlarda da yüzde 73'e yükseldiği gözlendi.

Çalışmada, İsviçre'nin Zürih kentinde ikamet eden ve yaşları 15 ila 20 olan 1465 gencin beyanları esas alındı.

Araştırmacılar anket yoluyla yürütülen çalışmada gençlere, maruz kaldıkları saldırganlık türü, kurdukları hayallerde şiddet oranı ve şiddetin hedefine yönelik sorular yöneltildi.

Alay, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve agresif ebeveynliğin saldırgan davranışlar arasında listelendiği çalışmada, araştırmacılar bu davranışlardan her birinin, şiddet hayali kurma olasılığının yüzde 8 artmasına katkı sağladığı kaydedildi.

Uzmanlar, ergenliğin son dönemiyle erken yetişkinlik sırasında zorbalığa uğramayan erkeklerde şiddet içerikli hayal kurma ihtimalinin yüzde 56, kızlarda ise yüzde 23 seviyesinde olduğuna da dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında
İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araştırma: Zorbalığa uğrayan gençler daha fazla şiddet hayali kuruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:58:54. #1.14#

title