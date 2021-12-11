Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir? - Haberler
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Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir?

Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir?
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10 Aralık Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından da merak edildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Aras Nehri ile Kura Nehri'nin birleştiği ülke neresidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından da merak edildi.

ARAS NEHRİ İLE KURA NEHRİ'NİN BİRLEŞTİĞİ ÜLKE NERESİDİR?

A-) Azerbaycan

B-) Gürcistan

C-) Türkiye

D-) İran

Doğru Cevap : A ( Azerbaycan)

Kura (Azerbaycan Türkçesinde : Kür, Gürcüce: ??????? - Mt'k'vari), Türkiye'de Ardahan Göle dolaylarından başlar ve Gürcistan'dan geçerek Azerbaycan'ın Sabirabad şehrinde Aras Nehri ile birleşir ve Neftçala Rayonu'nda Hazar Denizi'ne dökülür.

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