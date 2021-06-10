Aras Aydın kimdir? Aras Aydın kaç yaşında, nereli?
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Aras Aydın kimdir? Aras Aydın kaç yaşında, nereli?

Aras Aydın kimdir? Aras Aydın kaç yaşında, nereli?
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Birçok dizi ve sinema filmi ile izleyici karşısına çıkan başarılı isim, Aras Aydın kimdir, kaç yaşında? Aras Aydın sevgilisi kim? Aras Aydın dizileri!

Birçok dizi ve sinema filmi ile izleyici karşısına çıkan başarılı isim, Aras Aydın kimdir, kaç yaşında? Aras Aydın sevgilisi kim? Aras Aydın dizileri!

ARAS AYDIN KİM?

Genç oyuncu Aydın, 2 Temmuz 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlk olarak 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisiyle ekrana geldi. 2013 yılında Şefkat Tepe, 2014 yılında ise Saklı Kalan dizi projelerinde rol aldı.

Aras Aydın, son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ömer karakterine hayat verdi. Aydın, 1,84 metre boyunda, 74 kilo ve Yengeç burcudur.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2019 – Canevim (Ömer Kılıç) (TV Dizisi)

2018 – Masum Değiliz (Emir) (TV Dizisi)

2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Emre) (Sinema Filmi)

2016 – Altınsoylar (Oğuz Bakır) (TV Dizisi)

2016 – N'olur Ayrılalım (Ulaş Vardar) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – İnadına Aşk (Polat Barutçu) (TV Dzs)

2014 – Saklı Kalan (Ateş) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kiraz Mevsimi (Emre Yiğit) (TV Dizisi)

2012 – 2014 – Şefkat Tepe (Teğmen Volkan) (TV Dizisi)

2010 – Öğretmen Kemal (Mert) (TV Dizisi)

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