: Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti

19.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:48

Arap medyasının iddiasına göre ülkenin meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), asker konuşlandırması için Ankara'ya talepte bulunma kararı aldı.

ERDOĞAN "ASKER GÖNDERİRİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

BAHÇELİ VE KARAMOLLAOĞLU DESTEKLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme konusundaki önerisine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan destek gelmişti. Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise konuya ilişkin, "Prensip itibarıyla biz Müslüman bir ülkenin başka bir Müslüman ülke ile çatışmasında yer almayı doğru bulmayız. Arabuluculuk yapmayı tercih ederiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

CHP KANADI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Basın Sözcüsü Faik Öztrak, konuya dair yaptığı açıklamada, "Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasına, o toprakları korumada görevlendirilmesine karşıyız. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN'DEN LİBYA ÇAĞRISI

Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki çatışmalara son verilmesini ve savaşan tarafların görüşmelere başlamasını istediğini söyledi. Putin, "Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile Libya konusunu Moskova'da görüşeceğim" dedi.

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