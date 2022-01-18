Arap definecilerin zor anları! Topraktan çıkardıkları cisim hareketlenince besmele çektiler

Arap defineciler tarafından TikTok'ta paylaşılan video, kısa sürede gündeme oturdu. Defineciler, topraktan çıkardıkları bilinmeyen cismin hareket etmesiyle büyük korku yaşadı. Definecilerin, bu sırada besmele çektikleri duyuldu.

TikTok'ta paylaşılan define videoları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak Arap defineciler tarafından paylaşılan video, çok sayıda görüntülenme aldı.

KAZI YAPIYORLARDI

Arap defineciler, dağlık alanda yaptıkları kazı sonucunda ilginç bir nesneye ulaştılar. Önce nesnenin cansız olduğunu düşünen defineciler, ilginç cismi ellerine aldı.

BİR ANDA HAREKETLENDİ

Ne olduğu henüz bilinmeyen cisim, definecilerin elinde bir anda hareketlenerek kaçmaya başladı. Bu sırada büyük korku yaşayan Arap definecilerin besmele çektikleri duyuldu.

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