Aranan ayı ailesi bulundu...
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Aranan ayı ailesi bulundu...

Aranan ayı ailesi bulundu...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yaşadıkları mahallede ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirip ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Bursa'da yaşadıkları mahallede ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirip ortalığı ayağa kaldırmıştı. Mahalleli ve polisin seferber olup bütün gece aradığı boz ayı ve ailesi bir gece sonra yavrusu ile birlikte aynı mahallede görüntülendi.

Olay geçtiğimiz gece saat 22.30 sularında merkez ilçe Yıldırım'a bağlı Fidyekızık mahallesi 6.Şahin sokakta meydana geldi. Uludağ'ın yamaçlarından yerleşim alanına indiği iddia edilen ayılar mahalleliyi sokağa döktü. Polis ekipleri anons yaparak meraklı vatandaşları evlerine girmesi için uyardı.

Arama kurtarma ekibi ve polisin uzun süren ayı bulma uğraşlarına mahalle sakinleri de destek verdi. Tüm gece boyu süren aramalar ayı ortaya çıkmayınca sonuçsuz kaldı.

Aynı semtin üstünde Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü yolunda bir gece sonra boz anne ayı ve küçük yavrusu bir vatandaş tarafından görüntülendi. Otomobilinin içerisinden anne ayı ve yavrusunu görüntüleyen vatandaş ayılar yaklaşınca otomobilinin camını kapamak zorunda kaldı. Bir süre duvar üzerinde yürüyen ayı ve yavrusu daha sonra yol kenarında bulunan çöp tenekesindeki çöpleri karıştırıp yiyecek aradı. Bir ara sesten korkan ayılar ağaçlık bölgeye kaçarak gözden kayboldu. - BURSA

Aranan ayı ailesi bulundu...
Aranan ayı ailesi bulundu...
Aranan ayı ailesi bulundu...
Aranan ayı ailesi bulundu...
Aranan ayı ailesi bulundu...
Aranan ayı ailesi bulundu...
Aranan ayı ailesi bulundu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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