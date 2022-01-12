Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları kim? Aramızdaki Sözler filmi konusu, oyuncuları ve Aramızdaki Sözler özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Aramızdaki Sözler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aramızdaki Sözler filmini izleyecek olanların merak ettiği Aramızdaki Sözler konusu nedir, Aramızdaki Sözler oyuncuları kimler ve Aramızdaki Sözler özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ben Bass ve Alex Martin aynı uçakta yolculuk yapan iki yabancıdır. İçinde bulundukları uçak trajik bir şekilde kaza yapar. Ben ve Alex kazadan yaralı olarak çıkmayı başarmışlardır. Merkezden uzak karlı kaplı bir dağda mahsur kalan ikili uzun süre kendilerine yardım edilmesini bekler. Fakat yardım gelmeyince yüzlerce kilometrelik vahşi doğada korkunç bir yolculuğa çıkmak zorunda kalırlar. Ben ve Alex hayatta kalabilmek için birbirlerine güvenmek zorundadır.

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