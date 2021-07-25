Aramızda Kalsın ne zaman çekildi? Aramızda Kalsın konusu nedir? Aramızda Kalsın oyuncuları kimler?

Aramızda Kalsın, Star TV'de yayınlanan, TMC Film yapımcılığında ekrana gelen, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı, Hatice Memiş'in yönetmenliğinde başlanılan, 16. bölüm itibarıyla ise Güzide Balcı'nın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, cast direktörlüğünü Gözde Ceyhan'ın yaptığı Aramızda Kalsın dizisi merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalsın ne zaman çekildi? Aramızda Kalsın konusu nedir? Aramızda Kalsın oyuncuları kimler?

Aramızda Kalsın, Star TV'de yayınlanan, TMC Film yapımcılığında ekrana gelen, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı, Hatice Memiş'in yönetmenliğinde başlanılan, 16. bölüm itibarıyla ise Güzide Balcı'nın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, cast direktörlüğünü Gözde Ceyhan'ın yaptığı, başrollerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk'un paylaştığı, Perşembe akşamları ekrana gelen, komedi türündeki televizyon dizisidir. Peki, Aramızda Kalsın ne zaman çekildi? Aramızda Kalsın konusu nedir? Aramızda Kalsın oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

ARAMIZDA KALSIN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aramızda Kalsın, Star TV'de yayınlanan, TMC Film yapımcılığında ekrana gelen, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı, Hatice Memiş'in yönetmenliğinde başlanılan, 16. bölüm itibarıyla ise Güzide Balcı'nın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, cast direktörlüğünü Gözde Ceyhan'ın yaptığı, başrollerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk'un paylaştığı, Perşembe akşamları ekrana gelen, komedi türündeki televizyon dizisidir.

Dizi için ilk olarak "Yadigar" adı düşünülmüş, fakat sonrasında "Aramızda Kalsın" olarak değişmiş ve ilk bölümü 19 Eylül 2013 Perşembe akşamı yayınlanmıştır. 4x4 grubunun solisti Deniz Tuzcuoğlu'nun dizi için özel olarak yazıp bestelediği "Yadigar" adlı parça ve Aytuğ Yargıç tarafından bestelenen diğer fon müzikleri birleştirilip, diziye özel bir albüm çıkarılmıştır. Yonca Lodi tarafından seslendirilen parça, 10. bölümün son sahnesinde yayınlanmış, izleyenlerin beğenisini kazanmış ve sosyal medyada da adından sıkça söz ettirmiştir. 22 Ocak 2015'te ekranlara veda etmiştir.

ARAMIZDA KALSIN KONUSU NEDİR?

Gaziantep'te yaşayan ve iki çocuk sahibi olan Yadigar'ın hayatı, 12. evlilik yıldönümünde değişir. Kocası Halil'in onu aldattığını öğrenir ve çocukları Yaren ve Yunus'u da alarak babasının evine gider. Orada da üvey annesi tarafından istenmediğini anlayan Yadigar, geçmişi yad etmek için annesinin eski sandığını kurcalar ve bir mektup bulur. Annesinin ona emanet bıraktığını, emaneti verdiği kişiye; ona ve Yadigar'a sahip çıkmasını ister. Yadigar hiç boş durmadan annesi Refika'nın süt kardeşi Hüsne'ye bıraktığı emanetin peşine düşer. Emaneti saklayan Hüsne ve Bahattin Celepoğlu'nun tek derdi ise, batmak üzere olan et lokantalarını kurtarmaktır. Hüsne umudunu yıllar önce İtalya'ya gitmiş şef olan erkek kardeşi Civan'a bağlar. Civan İstanbul'a dönecek, lokantanın başına geçecek ve nihayet Hüsne ve Bahattin'e rahat nefes aldırabilecektir. Bir tarafta gelmesinden en çok korktukları Yadigar, diğer tarafta binbir zorlukla eve getirdikleri Civan... İşte bundan sonra Celepoğlu ailesi için her şey değişir. Dertler, bundan sonra ailenin peşini bırakmayacaktır.

ARAMIZDA KALSIN OYUNCULARI

Uğur Yücel

Binnur Kaya

Gökçe Bahadır

Caner Cindoruk

Cengiz Bozkurt

Ayça Damgacı

Uğur Serhan

Bilge Şen

Hikmet Körmükçü

Gamze Karaduman

Ecem Çalık

Ferit Aktuğ

Mert Kurdal

Mutlu Güney

Tülay Bursa

Melis Mutluç

Aybars Kartal Özson

Mesut Özkeçeci