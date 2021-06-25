Aram Markaroğlu kimdir? Aram Markaroğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürerken Fenerbahçe eski Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu, internette en çok merak edilen kişiler arasında yerini aldı. Aram Markaroğlu kimdir? Aram Markaroğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem Ali Koç'un seçim ekibi içinde yer alan ve 13 Haziran 2021 tarihine kadarFenerbahçe'de Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyeği görevini yürüten Aram Markaroğlu hakkında birçok kişi arama yapmakta. Aram Markaroğlu ile ilgili detaylara ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

ARAM MARKAROĞLU KİMDİR?

İstanbul'da doğan Aram Markaroğlu çocukluğu Şişli'de geçmiştir. Aram Markaroğlu eşi Aney Markaroğlu'dur. Markaroğlu eğitim hayatının yanı sıra iş hayatına rulman sektörünün kalbi olan ve Karaköy Perşembe Pazarı'nda başlayan Aram Markaroğlu duayen olarak adlandırılıyor.

Aram Markaroğlu askerlik çağına kadar Perşembe Pazarı'nda sektöre ve iş politikalarına hakim oldu. Asker dönüşünde Viktor Bali firmasında Rulman Kısım Müdürü olarak görev alan Aram Markaroğlu 1982 yılında işinden istifa ederek kendi firmasını kurmaya karar verdi. 1972'de tanıştığı rulman sektöründe, aradan geçen 10 yıllık sürenin ardından kendi işinin patronu oldu. Böylece 40 yılı aşkın bir süredir sektöre ve Türk sanayisine hizmet vermeye devam etmiştir. Aram Markaroğlu, daha önce NSK ile yollarını ayırarak Schaeffler Rulman ile distribütörlük anlaşması yapmıştır. Şirketi ile rulman ihtiyacı olan tüm sektörlere hizmet vermektedir. Özellikle Demir Çelik, Çimento, Tekstil ve Makine sektörü ön plandadır.

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu üyesi Aram Markaroğlu, Aziz Yıldırım'a karşı olan seçimde Ali Koç'un seçim ekibi içinde yer almıştır. 2018 senesinde Fenerbahçe'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 13 Haziran 2021 tarihinde Fenerbahçe'de Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyeği'nden istifa etti.

Markaroğlu, yaptığı açıklamada, "Biz büyük bir heyecanla bu çalışmaları yaparken ve iş nihayete yaklaşırken, hatta bundan sonra fitness gibi başka tesisleri de bitireceğimizin kendilerine göre telaşına kapılan başkanımızı belki de çok sevdiklerinden ne pahasına olursa olsun yanında kalmak isteyen bazı insanlar tarafından hakkımızda tezvirat ve karamalarıyla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı istifa duyurusunda sitemli sözler sarf eden Markaroğlu, "Bu insanlarla mücadele etmek bizim için sanılandan çok daha kolaydı ancak biz o yolu seçmedik. Bizim yaşamımızda ne pahasına olursa olsun kalmak diye bir düstur yoktur. Biz, bize yapılan kötülükleri başkalarına yapamayacağımız gibi; büyük risklerin altına girmiş Sn. Başkanımızı da bu gibi basit problemerle uğraştıramazdık" dedi.