Aralarında 17 adım mesafe olan ve karşılıklı birbirine bakan iki kişiden biri 5 adım ileri, diğeri önce 2 adım ileri, sonra 5 adım geri giderse...

Aralarında 17 adım mesafe olan ve karşılıklı birbirine bakan iki kişiden biri 5 adım ileri, diğeri önce 2 adım ileri, sonra 5 adım geri giderse...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Aralarında 17 adım mesafe olan ve karşılıklı birbirine bakan iki kişiden biri 5 adım ileri, diğeri önce 2 adım ileri, sonra 5 adım geri giderse aralarındaki mesafe kaç adım olur? sorusu cevabı ne?

Aralarında 17 adım mesafe olan ve karşılıklı birbirine bakan iki kişiden biri 5 adım ileri, diğeri önce 2 adım ileri, sonra 5 adım geri giderse aralarındaki mesafe kaç adım olur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Aralarında 17 adım mesafe olan ve karşılıklı birbirine bakan iki kişiden biri 5 adım ileri, diğeri önce 2 adım ileri, sonra 5 adım geri giderse aralarındaki mesafe kaç adım olur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

ARALARINDA 17 ADIM MESAFE OLAN VE KARŞILIKLI BİRBİRİNE BAKAN İKİ KİŞİDEN BİRİ 5 ADIM İLERİ, DİĞERİ ÖNCE 2 ADIM İLERİ, SONRA 5 ADIM GERİ GİDERSE ARALARINDAKİ MESAFE KAÇ ADIM OLUR?

A: 15

B: 19

C:25

D: 29

Cevap : A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
Üniversite için İstanbul'a gelmişti! Hollanda devine imza atması an meselesi

Üniversite için İstanbul'a geldi! Avrupa devine transferi an meselesi
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı

İsrail'in 1 numaralı ismi sığınağa kaçtı
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.