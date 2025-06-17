Aralarında 17 adım mesafe olan ve karşılıklı birbirine bakan iki kişiden biri 5 adım ileri, diğeri önce 2 adım ileri, sonra 5 adım geri giderse aralarındaki mesafe kaç adım olur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Aralarında 17 adım mesafe olan ve karşılıklı birbirine bakan iki kişiden biri 5 adım ileri, diğeri önce 2 adım ileri, sonra 5 adım geri giderse aralarındaki mesafe kaç adım olur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

ARALARINDA 17 ADIM MESAFE OLAN VE KARŞILIKLI BİRBİRİNE BAKAN İKİ KİŞİDEN BİRİ 5 ADIM İLERİ, DİĞERİ ÖNCE 2 ADIM İLERİ, SONRA 5 ADIM GERİ GİDERSE ARALARINDAKİ MESAFE KAÇ ADIM OLUR?

A: 15

B: 19

C:25

D: 29

Cevap : A