Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yılan doğaya bırakıldı
Diyarbakır'da araç içinde fark edilen ve itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Diyarbakır'da araç içinde fark edilen ve itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen ihbar üzerine ekipler Kayapınar ilçesindeki Dr. Sıtkı Göral Caddesi'nde araç içinde fark edilen yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki yılanı yakaladı.
Yılan daha sonra yerleşim alanlarının dışında doğaya bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin