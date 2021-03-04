Araçta kilitli kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
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Araçta kilitli kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı

04.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:00
Araçta kilitli kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde annesi ve babası pazara gittikten sonra park halindeki araçta kilitli kalan A.S. (4) ile ablası C.S. (12), ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin camı kırması sonucu kurtarıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde annesi ve babası pazara gittikten sonra park halindeki araçta kilitli kalan A.S. (4) ile ablası C.S. (12), ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin camı kırması sonucu kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan iki kardeş, pazar alışverişinden dönen aileye teslim edildi. 

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Milli Egemenlik  Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Saraçoğlu yönetimindeki 07 AIG 581 plakalı aracına caddeye park ettikten sonra, alışveriş için eşiyle birlikte yaklaşık 500 metre ilerideki semt pazarına gitti. Anne ve babası pazara giden A.S. ve ablası C.S., iddiaya göre kapıyı açmak isterken kilitledi. İki kardeş kapıyı açamayınca paniğe kapılıp, cama vurarak çevreden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın arka kapısının camını kırıp 2 kardeşi bulunduğu yerden kurtardı. Hazırda bekleyen ambulansla sağlık kontrolleri yapılan 2 kardeşin durumları iyi olunca alışverişten dönen ailesine teslim edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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