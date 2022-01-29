Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İspanya'nın başkenti Madrid'de araçları seyir haldeyken cinsel ilişkiye giren çift, polisin plakayı araştırmasından sonra tespit edildi. Yıllar süren yargılama sonucunda çifte 2 yıl trafikten men cezası verildi.
İspanya'da işlek yolda seyir halinde araçlarında cinsel ilişkiye girerken polise yakalanan çiftin yargılandığı mahkeme sona erdi. Madrid'de yolda ilişkiye girmelerinin ardından plakalarından tespit edilen çift, gözaltına alındı.
İFADELERİ ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR
Olayın ardından gözaltına alınan Abraham Gonzalez Jimenez ve kız arkadaşı Abraham Gonzalez Jimenez, karakolda ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı. Ancak çift hakkında işlem başlatıldı.
İKİ YIL TRAFİKTEN MEN
Yıllar süren yargılamaları önceki günlerde sona eren çifte para cezasının yanı sıra, iki yıl boyunca trafikten men cezası verildi.