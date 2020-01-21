Yoldan geçen kadın, araçları taşa tutan gençleri anbean kaydetti
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Yoldan geçen kadın, araçları taşa tutan gençleri anbean kaydetti

Mersin'de Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında bir tepeye çıkan gençler, yoldan geçen araçları taşladı. Olay anı yoldan geçen bir kadın tarafından saniye saniye saniye kaydedildi.

21.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:19
Yoldan geçen kadın, araçları taşa tutan gençleri anbean kaydetti

Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması, çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi. Sürücüler taşlardan manevra yaparak kurtuldu.

Olay, önceki gün ilçesine bağlı Bulvarı üzerindeki Parkı yakınlarında meydana geldi. Öğle saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı.

KAYIT YAPAN KADIN TEPKİ GÖSTERDİ

Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi.

VATANDAŞTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Araçlara taş atan gençleri görüntüledi
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