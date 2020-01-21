Yoldan geçen kadın, araçları taşa tutan gençleri anbean kaydetti
Mersin'de Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında bir tepeye çıkan gençler, yoldan geçen araçları taşladı. Olay anı yoldan geçen bir kadın tarafından saniye saniye saniye kaydedildi.
Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması, çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi. Sürücüler taşlardan manevra yaparak kurtuldu.
Olay, önceki gün Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında meydana geldi. Öğle saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı.
KAYIT YAPAN KADIN TEPKİ GÖSTERDİ
Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi.
VATANDAŞTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI
Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.
Haber Videosu: Araçlara taş atan gençleri görüntüledi
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Ana var it doğurur insanlığın başına bela ede;, ana var yiğit doğurur oymağı devlet eder. Attığın taşın altında kal inşalahCevap Yaz 51 1 Yayından Kaldır
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aminn8 1 Yayından Kaldır
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ükeyi soyanların gençlik kollarına üyedirler.Cevap Yaz 22 18 Yayından Kaldır
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sgk''yı batıranların akrabalarıymış12 13 Yayından Kaldır
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evet, serbest bırakılmışlar, bidahaki sefere attıkları taş bir arabadaki çocuğun gözünü kör etsin diye serbest bırakılmışlar.Cevap Yaz 37 Yayından Kaldır
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yakala bırak en etkin çözümCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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BU KADAR HAİN BAŞKA YERDE YOKTUR. . . BU NASIL BİR KAFA BU NASIL BİR ZİHNİYET.Cevap Yaz 35 Yayından Kaldır
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KÜRT ÇOCUKLARICevap Yaz 54 36 Yayından Kaldır
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AYNEN1 Yayından Kaldır
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Vatanını seven kürt vatandaş,larda vardır. Genelleme yapmayalım bence. :(((31 9 Yayından Kaldır