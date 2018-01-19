Aracında Uyuşturucu Ele Geçirilen Pazarlamacıya Adli Kontrol

Samsun'da 'Keita' adlı narkotik dedektör köpeğin süt ürünlerinin yer aldığı pazarlama minibüsünde uyuşturucu bulması üzerine gözaltına alınan pazarlamacı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda pazarlama firmasına ait kapalı kasa kamyonette uyuşturucu bulunduğunun bilgisini aldı. Narkotik ekipleri bir süt ürünleri firmasına ait pazarlama minibüsünü İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde durdurdu. Araç sürücüsü İbrahim U.Ç.'nin (40) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Söz konusu aracı Samsun Emniyet Müdürlüğü binası bahçesine çeken narkotik polisi, Keita adlı narkotik dedektör köpeği ile araç içinde arama yaptı. Keita, süt ürünleri kolisi aracına gizlenmiş bir paket içinde 46 gram esrarı bundu. Polis esrarı saklandığı yerde ele geçirirken, aynı yerde uyuşturucu tartmada kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi de buldu. İbrahim U.Ç. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan İbrahim U.Ç. bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN