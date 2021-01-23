Aracın çarptığı tilki, tedaviye alındı
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Aracın çarptığı tilki, tedaviye alındı

23.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:19
Aracın çarptığı tilki, tedaviye alındı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde araç çarpması sonucu yaralanan tilki, tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde araç çarpması sonucu yaralanan tilki, tedaviye alındı.

Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde vatandaşlar, yol kenarında yaralı bir tilkiyle karşılaşınca Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı tilkiyi alıp, Gökçebey ilçesindeki özel veteriner kliniğine götürüldü. Araç çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen tilkinin bacaklarında ve belinde kırıklar olduğu belirlenirken, tedavisi ise devam ediyor.


Aracın çarptığı tilki, tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

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