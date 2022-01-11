Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu, gözyaşları arasında defnedildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu, gözyaşları arasında defnedildi.

İnegöl'de otomobilin altında kalan Ömer Faruk Gündoğdu (5) hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından aileye teslim edilen çocuğun cenazesi, Süleymaniye Camii'ne getirildi. Çocuğun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamayan baba Güven Gündoğdu, ayakta durmakta zorluk çekti. Çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen sürücü F.V., "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Dedesiyle ekmek almaya giden çocuğu ezen sürücünün ifadesi pes dedirtti: Aracın altında olduğunu fark etmedim

Dedesiyle ekmek almaya giden çocuğu ezen sürücünün ifadesi pes dedirtti: Aracın altında olduğunu fark etmedim

 5 yaşındaki çocuğu göz göre göre ezdi! Sürücünün çarptıktan sonra frene bile basmadığı anlar kamerada

5 yaşındaki çocuğu göz göre göre ezdi! Sürücünün çarptıktan sonra frene bile basmadığı anlar kamerada

 Sevgilisinden ayrılan genç, 13 aracın lastiklerini kesip adının baş harflerini kazıdı

Sevgilisinden ayrılan genç, 13 aracın lastiklerini kesip adının baş harflerini kazıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title