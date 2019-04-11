Araç Alım Satımında Kesintisiz Hizmet Dönemi

Noterlerde nöbet sistemi başladı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da plaka basım atölyelerinde nöbet uygulamasına geçti. Başkan Celil Anık, "Haftanın 7 günü kesintisiz hizmetteyiz" dedi

Noterler 6 Nisan'dan itibaren haftasonları da hizmet vermeye başladı. Özellikle araç alım-satımında vatandaşın talebini karşılama amaçlı uygulama kapsamında İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da nöbetçi plaka basım atölyesi sistemine geçti.

Başkan Celil Anık, Oda'ya bağlı plaka atölyelerinin haftasonları nöbetçi olacağını açıkladı. Anık, "Cumartesi günleri Yenişehir'deki, pazar günleri de Buca Otokent'teki atölyelerimizde görevli personelimiz, araç satın alıp plaka bastırmak isteyenlere hizmet sunacak. Yenişehir'deki atölyemize (0232) 433 64 74, Buca Otokent'teki atölyemize de (0232) 262 91 44 numaralı telefondan ulaşılabilir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA