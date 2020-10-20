Arabanlı muhtarlara teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arabanlı muhtarlara teşekkür belgesi

20.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:42
Arabanlı muhtarlara teşekkür belgesi

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Araban'lı muhtarlarla toplantı düzenledi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Araban'lı muhtarlarla toplantı düzenledi. Kaymakam Mutlu, muhtarları teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Araban'lı muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlamak için Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ve Arabanlı muhtarlar katıldı. Muhtarlar Gününü kutlayan Kaymakam Mutlu, muhtarların taleplerini dinledi. Kaymakam Mutlu, muhtarlara Covid-19 korona virüs salgın sürecinde aktif rol alan muhtarları teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. - GAZİANTEP

Arabanlı muhtarlara teşekkür belgesi
Arabanlı muhtarlara teşekkür belgesi
Arabanlı muhtarlara teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Sinan Özen Erdem Tepegöz
Spor Ozan Kabak Serdar Aziz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim İntihar Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arabanlı muhtarlara teşekkür belgesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 11:48:29. #1.14#
title