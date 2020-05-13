Araban Kaymakamı Mutlu, vatandaşları uyardı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Mutlu, yazılı açıklamasında, salgınla mücadeleyi geçen haftaya kadar büyük bir özveriyle sıfır vakayla yürüttüklerini kaydetti.

Kurallara uyulması çağrısında bulunan Mutlu, "Şehir merkezinden köylere gidiş gelişi durduralım. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için akraba ziyaretlerine ara verelim. Şimdi sabredelim ki 1 hafta önce ki hiç vakasız hastalıksız halimize çabuk geri dönelim." ifadelerini kullandı.

Yapılan tüm uyarılara rağmen kurallara uymamakta ısrar eden kişilere para cezası uygulandığını hatırlatan Mutlu, şunları aktardı:

"Önceki gün, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 gence 3 bin 150'şer lira TL, 3 çocuğa 392'şer lira para cezası uygulandı. Seyahat belgesiz giriş yapmaya çalışan 3 kişiye de 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı. Mevsimlik işçilerinin ilçe merkezine ve köylere girmesi yasaktır. İhlal eden kişilere cezai işlem uygulanarak geri gönderilecektir."

Kaynak: AA