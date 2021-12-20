Araban'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Araban'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Araban'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Araban ilçesinde Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik iki ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunca şafak operasyonu düzenlendi. Araban'da bir işyeri olmak üzere 4 farklı adreste gece geç saatlerde başlayan ve sabah erken saatlere kadar süren Şafak Operasyonu'nda 1'i kadın olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon kapsamında Yavuzeli ilçesinde de 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., H.D., E.K., V.T., M.Ç. ile M.Y. isimli şahıslardan oluşan 6 kişi, geçirilecekleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek. - GAZİANTEP

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