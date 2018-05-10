Araban'da Seyir Halindeki Bir Araç Alev Alev Yandı
Gaziantep’in Araban ilçesinde, seyir halindeki bir aracın alev alması sonucu çıkan yangında kamyonet küle dönerken can kaybı yaşanmadı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, seyir halindeki bir aracın alev alması sonucu çıkan yangında kamyonet küle dönerken can kaybı yaşanmadı.
Edinilen bilgiye göre, Cemal Oral yönetimindeki 27 ZA 737 plakalı kamyonet, Araban ilçesi Mehmet Gökçek Mahallesi Gözcü Sokakta seyir halindeyken alev aldı. Aküden kaynaklandığı tespit edilen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan engellendi.
Yangın sonucu kamyonet küle döndü. - GAZİANTEP