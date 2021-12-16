Araban'da 539 ton zeytinyağı hedefi - Haberler
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Araban'da 539 ton zeytinyağı hedefi

Araban'da 539 ton zeytinyağı hedefi
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'teki Araban Ovası'nda üretilen zeytinlerden bu yıl 539 ton zeytinyağı üretilmesi hedefleniyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Araban Ovası'nda üretilen zeytinlerden bu yıl 539 ton zeytinyağı üretilmesi hedefleniyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, zeytinin Araban için önemli gelir kalemlerinden olduğunu söyledi.

İlçede 2375 dekar alanda yağlık zeytin üretildiğini aktaran Altun, yaklaşık 51 bin 880 adet meyve veren zeytin ağacından bulunduğu Araban Ovasından bu yıl 539 ton zeytinyağı beklendiğini kaydetti.

Hasat edilen 5,5 kilogram zeytinden 1 litre katkısız naturel sızma zeytinyağı üretildiğini belirten Altun, üreticilere sezonun hayırlı olmasını diledi.

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AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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