Alacak verecek meselesi nedeniyle amca oğlunu acımasızca öldürdü

Zonguldak'ta bir şahıs alacak-verecek meselesi nedeniyle amca oğlu ve bir arkadaşıyla arabada buluştu. Çıkan tartışma sonrası sinirlenen şahıs, kuzeniyle arkadaşını vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldıran kuzen yaşamını yitirdi.

Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında alacak verecek davası olan A.K., isimli şahıs amcaoğlu Sercan K. ve Ferdi G. ile buluştu. Konu üzerine konuşan taraflar arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., araç içinde bulunan Sercan K. ile Ferdi G'yi ateşli silahla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

YARALILARDAN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan Sercan K. hayatını kaybederken Ferdi G., ise ameliyata alındı. Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. A.K. ise olay sonrası gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilal Hamzaçebi