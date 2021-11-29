Arabada cinsel gücü artırıcı hap bulan kadın, kardeşiyle kocasının ilişkisini ortaya çıkardı

Sosyal medyada ilginç itiraflarda bulunulmaya devam ediyor. Dünya genelinde kullanıcıların olduğu bir sosyal medya platformunda yapılan itiraf ise güne damga vurdu.

KOCASININ ARACINDA CİNSEL İÇERİKLİ HAP BULDU

Paylaşıma göre, 18 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadın, eşinin aracına bindiği sırada torpido gözünde bir kutu fark etti. Hemen kutuya bakan kadın, bunun cinsel artırıcı hap olduğunu anladı. Hapların üçünün kullanıldığını gören kadın aldatıldığının farkına vardı.

KOCASININ GİTTİĞİ İLÇEYİ ÖĞRENDİ

Kadın, bu olaydan sonra kocasının hareketlerini takip etti ve kendisine eskisinden daha iyi baktığını gördü. Olayın düğümü ise çok geçmeden çözüldü. Kocasının her hafta sonu gittiği ilçeyi takip ettiren kadın, eşinin üvey kardeşinin evine gittiğini belirledi.

ALDATTIĞINI İNKAR ETTİ

Olayın ardından kocasıyla konuşan kadın, kocasının aldatma iddialarını reddettiğini belirterek, bir arkadaşıyla çay içmeye gittiği şeklinde savunma yaptığını belirtti. Ancak ikilinin boşanma aşamasına girdi.

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