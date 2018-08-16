Ara Güler Müzesi" Açıldı

Doğuş Grubu'nun, duayen foto muhabiri Ara Güler iş birliği ile hayata geçirdiği "Ara Güler Müzesi (AGM)" açıldı.

Müzenin, Bomontiada'da yoğun katılımla yapılan açılışında Ara Güler Arşivi'nden fotoğraf, hikaye, video, tablo, obje ve kitapların yer aldığı "Islık Çalan Adam" sergisi de meraklılarının beğenisine sunuldu.

Güler'in sanatını, kimliğini ve yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan, Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesinin açılışında ayrıca, 16 Ağustos 1928'de dünyaya gelen Güler'in 90. doğum günü için pasta kesildi.

Etkinliğe tekerlekli sandalye ile gelen Güler'e, doğum günü hediyesi olarak müze tarafından basılan ilk kitap olan "Islık Çalan Adam" isimli kitap takdim edildi.

Ara Güler, açılışta yaptığı konuşmada, kendi arşivini oluşturmasının seneler sürdüğünü vurgulayarak, arşiv oluşturmanın zorluklarına dikkati çekti.

Müzenin de bulunduğu Bomontiada'nın eski bir fabrikanın içine yapılmasına değinen Güler, restorasyon yapmanın da bir çeşit arşivleme çalışması olduğunu ifade etti.

Müze ve araştırma merkezi ücretsiz

Doğuş Grubu Üst Yöneticisi Hüsnü Akhan da kültür sanat alanına yaptıkları desteklerden bahsederek, çok özel bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Akhan, son iki yıldır Ara Güler'le birlikte çalıştıklarını ve bu birliktelikten onur duyduğunu belirterek, "İki yıl önce Ara Bey'le Doğuş Grubu olarak, Ara Güler Doğuş Sanat ve Kültür şirketini oluşturduk. Sevgili Ara Baba da şirketimizin yönetim kurulu başkanlığını yapmakta. Şirketimiz birbirini besleyen ve sinerji yaratan iki olayı kurguladı. Bunlardan biri Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM), diğeri de Ara Güler Müzesi." diye konuştu.

AGAVAM'ı yaklaşık 8 ay önce açtıklarını aktaran Akhan, burada Ara Güler'in eşsiz arşivinin tek tek gün yüzüne çıkarıldığını ve araştırma merkeziyle müzenin ücretsiz olarak hizmete sunulduğunu dile getirdi.

Müzede Güler'in eserleri ve negatiflerinin yanı sıra, notları, kişisel eşyaları, fotoğraf makineleri, basın kartları ve koleksiyonları sergileniyor.