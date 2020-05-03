Apple News 125 Milyon Aktif Kullanıcıya Ulaştı

Apple CEO'su Tim Cook, 2020 yılının ikinci çeyreğine ait şirket gelirlerinin 2019 yılına kıyasla 1.9 milyar dolar arttığını beyan ederken Apple'ın haber uygulaması Apple News'un aylık 125 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

Apple CEO'su Tim Cook, 2020 yılının ikinci çeyreğine ait şirket gelirlerinin 2019 yılına kıyasla 1.9 milyar dolar arttığını beyan ederken Apple'ın haber uygulaması Apple News'un aylık 125 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Apple News uygulamasından sonra şirket geçtiğimiz yıl Apple News + uygulamasını kullanıcılarına sunmuştu. Tim Cook, açıklamış olduğu 125 milyon aktif kullanıcının kaçının plus uygulamasına üye olduğunu belirtmedi.

Apple News uygulaması 2020 yılı içerisinde 25 milyon civarında yeni kullanıcı kazanarak tüm zamanların en yüksek kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. En güncel koronavirüs haberlerinin yayınlandığı uygulama, pandemi döneminde kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgi görüyor.

Apple News Kullanıcı Sayısında Rekor Bir Artış Yaşadı

Geçtiğimiz yıl Apple News uygulamasının ücretli bir sürümünü yayınlayan şirket, Apple News + için kullanıcılardan aylık 9.99$ ücret alıyor. Kullanıcılar bu ücret karşılığında ücretli dergilere ve haber kanallarına erişim hakkı kazanıyor. Şirket 125 milyon aktif kullanıcı içerisinden kaçının ücretli üye olduğunu açıklamadı. Ancak artan kullanıcı sayısı gösteriyor ki Apple News uygulaması hizmet sunduğu ülkelerde, koronavirüsü salgını sırasında, haber okumak için güvenli bir platform haline geldi.

Apple News kullanıcılarının rekor bir sayıya ulaşmasının yanı sıra, şirket ikinci çeyrek gelirinde de beklenenin üzerinde bir artış beyan etti. Hizmet geliri 13.3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Apple, ikinci çeyrek gelirini 58.3 milyar dolar olarak açıklarken hisselerde de %4 oranında bir artış gözlendiğini açıkladı. İkinci çeyrek gelirinin %62'sinin uluslararası satışlardan elde edildiği belirtildi.