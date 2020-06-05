Apple iPhone 12 Çıkış Tarihi Önemli Ölçüde Gecikebilir Apple önümüzdeki dönemlerde iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken yeni modellerle ilgili

Apple önümüzdeki dönemlerde iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken yeni modellerle ilgili sızıntıların ve spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bu noktada teknik özellikler daha kararlı bir yapıda olsa da modellere ait fiyatlandırma bilgisi ve çıkış tarihi halen belirsizliğini koruyor. Öte taraftan ciddi sızıntılar, Apple iPhone 12 çıkış tarihi hakkında bekleyenleri üzecek bazı açıklamaları ortaya koyuyor.

Apple iPhone 12 Çıkış Tarihi belli oldu mu?

Broadcom mevcut durumda Apple'ın en önemli tedarikçilerinden birisi konumunda bulunuyor. Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Broadcom CEO'su geçtiğimiz günlerde yaptığı finansal açıklamalar sırasında Apple'ı açıkça adlandırmadan bazı gecikmelerin yaşanacağını vurguladı.

"Broadcom CEO'su Hock Tan, perşembe günü analistlerle yapılan kazanç konferansı sırasında 'Kuzey Amerikalı büyük akıllı telefon' müşterisinin 'ürün döngüsünde büyük gecikme' yaşadığını açıkladı.

Tan, Apple'ı sık sık bu şekilde ifade eder."

CEO, açıklamasının devamında bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerin düşük olmasını beklediklerini, dördüncü çeyrek itibarıyla yükselişe geçmeyi beklediklerini vurguladı. Bu açıklamalar, daha öncesinde duyduğumuz sızıntılarla da uyuşur nitelikte. Apple genellikle yeni akıllı telefonlarını eylül ayında tanıtma eğilimi taşısa da, bu yıl en erken Ekim 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 12 modellerinin gecikmesi sizin için bir önem arz ediyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.