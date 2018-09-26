Apple'ın Hala Çalışır Durumda Olan İlk Bilgisayarı Apple-1, 375 Bin Dolara Satıldı

1970'lerin ortasında Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın yaklaşık 200 adet ürettiği Apple 1 isimli bilgisayarların 79 tanesi, hala günümüzde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu bilgisayarlardan biri geçtiğimiz günlerde 375 bin dolarlık rekor fiyata alıcısını buldu.

KİMLİĞİNİ BELİRTMEDİ

Açık arttırmayla satılan bilgisayarın, etkinlik başlamadan önce 300 bin dolara alıcısını bulacağı öngörülüyordu. Kimliğini belirtmeyen bir alıcı, internet üzerinde gerçekleşen açık arttırmada, Apple-1 isimli bilgisayara 375 bin dolar vererek açık arttırmayı kazandı.

"BİLGİSAYARIN FORMÜLÜNÜ GÖSTERMİŞ OLDU"

Bahsi geçen bilgisayarı Steve Jobs'la birlikte üreten Steve Wozniak, Apple-1'le ilgili, "Apple-I, Apple-II ile kıyaslandığında korkunç derecede geride. Ancak Apple-I bilgisayarı dünyaya satın alınabilir ve kullanışlı bir bilgisayarın formülünü göstermiş oldu. Tasarımlarımı Homebrew Computer Club'a ücretsiz olarak verdim. Bilgisayarların eğitim konusunda yardımcı olabileceğine olan inancım, ilk Apple-I bilgisayarını ortaokul öğrencilerine göstermek için kulüp üyemiz Liza Loop'a vermemi sağladı. Apple-I bilgisayarına, 'kişisel' kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak kişisel bilgisayar diyebilirsiniz. Apple-I ve Apple-II, daha önce atılmamış adımları attı." ifadelerini kullanmıştı.