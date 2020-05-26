Apple, AirPods Modellerine Sağlık Verileri İçin Sensörler Ekleyebilir! Apple, gelecekte üreteceği AirPods modelleri ile insanların kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi gibi bilgileri sunabilmeyi

Apple, gelecekte üreteceği AirPods modelleri ile insanların kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi gibi bilgileri sunabilmeyi hedefliyor.

Son dönemde oldukça popüler olan giyilebilir teknolojiler, artık herkesin hayatında var diyebiliriz. Özellikle kulaklıklar ve saatler bu konuda çok talep görüyor. Tabi kulaklıklar şimdilik sadece görüşme yapmak ve müzik dinlemek için kullanılıyor. Akıllı saatler ise daha fazlasını yapabiliyor.

İnsanlar akıllı saatler ile kişisel bilgilerine, sağlık ile alakalı verilere ve gündelik aktivitelerine ulaşabiliyorlar. Örneğin bir akıllı saat üzerinden anlık kalp atış hızınızı görebiliyorsunuz. Apple bu teknolojiyi artık kulaklık modellerinde de kullanacak gibi duruyor. Gelen bilgilere göre Apple, tedarikçilerine ortam ışığı sensörleri üretmelerini söyledi.

AirPods ile Sağlık Verileri Alınabilir

Bu bilgide bir kesinlik olmasa da gerçeklik payı yüksek. Apple, tedarikçilerinden istediği bu ortam ışığı sensörleri ile, ortama gönderilen bir ışık ile kişilerin sağlık ile ilgili verilerini alabilmeyi amaçlıyor olmalı. Tabi bazı söylentilere göre bu sensörlerin AirPods'lara boyut nedeniyle uyması olanaksız.

Her ne kadar şimdilik bir iddia olarak kalsa da, Apple yüksek ihtimalle bu işin arkasında. Şimdilik AirPods modellerine gelmese de, akıllı telefon modellerine veya daha büyük kulaklık modellerine bu teknolojiyi ekleyebilir.