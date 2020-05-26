Apple, AirPods Modellerine Sağlık Verileri İçin Sensörler Ekleyebilir!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Apple, AirPods Modellerine Sağlık Verileri İçin Sensörler Ekleyebilir!

Apple, gelecekte üreteceği AirPods modelleri ile insanların kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi gibi bilgileri sunabilmeyi

Apple, AirPods Modellerine Sağlık Verileri İçin Sensörler Ekleyebilir!
26.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:49

Apple, gelecekte üreteceği AirPods modelleri ile insanların kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi gibi bilgileri sunabilmeyi hedefliyor.

Son dönemde oldukça popüler olan giyilebilir teknolojiler, artık herkesin hayatında var diyebiliriz. Özellikle kulaklıklar ve saatler bu konuda çok talep görüyor. Tabi kulaklıklar şimdilik sadece görüşme yapmak ve müzik dinlemek için kullanılıyor. Akıllı saatler ise daha fazlasını yapabiliyor.

İnsanlar akıllı saatler ile kişisel bilgilerine, sağlık ile alakalı verilere ve gündelik aktivitelerine ulaşabiliyorlar. Örneğin bir akıllı saat üzerinden anlık kalp atış hızınızı görebiliyorsunuz. Apple bu teknolojiyi artık kulaklık modellerinde de kullanacak gibi duruyor. Gelen bilgilere göre Apple, tedarikçilerine ortam ışığı sensörleri üretmelerini söyledi.

AirPods ile Sağlık Verileri Alınabilir

Bu bilgide bir kesinlik olmasa da gerçeklik payı yüksek. Apple, tedarikçilerinden istediği bu ortam ışığı sensörleri ile, ortama gönderilen bir ışık ile kişilerin sağlık ile ilgili verilerini alabilmeyi amaçlıyor olmalı. Tabi bazı söylentilere göre bu sensörlerin AirPods'lara boyut nedeniyle uyması olanaksız.

Her ne kadar şimdilik bir iddia olarak kalsa da, Apple yüksek ihtimalle bu işin arkasında. Şimdilik AirPods modellerine gelmese de, akıllı telefon modellerine veya daha büyük kulaklık modellerine bu teknolojiyi ekleyebilir.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Haber
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu Haber
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Bülent Serttaş Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Apple, AirPods Modellerine Sağlık Verileri İçin Sensörler Ekleyebilir! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 13:49:30. #1.14#
title