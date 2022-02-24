Apex Legends Mobile, önümüzdeki hafta 10 ülkede erişime açılacak
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EA Games'in yaptığı duyuruda Apex Legends Mobile'ın hangi ülkelerde ne zaman lansman yapacağına dair bilgiler paylaştı. Apex Legends Mobile, iOS ve Android kullanıcıları için 10 ülkede önümüzdeki hafta erişime açılacak.
Geçen yıldan beri kapalı beta testleri gerçekleştirilen Apex Legends Mobile'ın sınırlı bölgesel lansmanı önümüdeki hafta başlayacak. Bahar boyunca sürmesi beklenen Apex Legends Mobile'ın 10 ülkede sınırlı sürüme çıkacağı paylaşıldı.
Katılımcı 10 ülkede bulunan oyuncular için Apex Legends Mobile'ı olabilecek en iyi hale getirmek için bölgesel lansman yapılacak. Apex Legends Mobile, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Filipinler, Endonezya, Meksika, Peru, Arjantin ve Kolombiya'da Android ve iOS kullanıcıları için erişime açılacak.
Sınırlı bölgesel lansmandan bilinçli kararlar aldındıktan sonra tüm dünyada yapılacak olan lansman için ileriki zamanlarda bilgi verilecek. Ayrıca Apex Legends Mobile'da crossplay bulunmayacak.
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Telefonunuzun uyumlu olup olmadığını görmek istiyorsanız, Respawn'ın SSS bölümündeki sistem gereksinimlerine göz atabilirsiniz. Oyun "özellikle mobil için" üretilmiştir, bu nedenle oyunun konsol veya PC sürümleriyle oynayamazsınız.
- Android 8.1
- GL 3.0 veya üstünü açın
- 3 GB boş alan
- En az 3 GB RAM
- Ekran boyutu: N/L/XLI
- iPhone 6S veya üstü
- İşletim sistemi sürümü: 10.0 veya üstü
- işlemci: A9
- 3 GB boş alan
- En az 2 GB RAM