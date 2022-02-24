Apex Legends Mobile, önümüzdeki hafta 10 ülkede erişime açılacak

Geçen yıldan beri kapalı beta testleri gerçekleştirilen Apex Legends Mobile'ın sınırlı bölgesel lansmanı önümüdeki hafta başlayacak. Bahar boyunca sürmesi beklenen Apex Legends Mobile'ın 10 ülkede sınırlı sürüme çıkacağı paylaşıldı.

APEX LEGENDS MOBILE NE ZAMAN AÇILACAK?

Katılımcı 10 ülkede bulunan oyuncular için Apex Legends Mobile'ı olabilecek en iyi hale getirmek için bölgesel lansman yapılacak. Apex Legends Mobile, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Filipinler, Endonezya, Meksika, Peru, Arjantin ve Kolombiya'da Android ve iOS kullanıcıları için erişime açılacak.

Sınırlı bölgesel lansmandan bilinçli kararlar aldındıktan sonra tüm dünyada yapılacak olan lansman için ileriki zamanlarda bilgi verilecek. Ayrıca Apex Legends Mobile'da crossplay bulunmayacak.

APEX LEGENDS MOBILE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Telefonunuzun uyumlu olup olmadığını görmek istiyorsanız, Respawn'ın SSS bölümündeki sistem gereksinimlerine göz atabilirsiniz. Oyun "özellikle mobil için" üretilmiştir, bu nedenle oyunun konsol veya PC sürümleriyle oynayamazsınız.

ANDROID CİHAZLAR

Android 8.1

GL 3.0 veya üstünü açın

3 GB boş alan

En az 3 GB RAM

Ekran boyutu: N/L/XLI

İOS CİHAZLAR