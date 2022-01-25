Apex Legends'ın bir sonraki kahramanı Mad Maggie oldu

Apex Legends'a eklenecek bir sonraki karakter Mad Maggie oldu. Mad Maggie, Apex Legends'ın YouTube hesabında paylaşılan bir sinematik fragman ile tanıtıldı.

Apex Legends 12. sezon, oyunun oynanmayan eski karakterleri ödünç alma ve onları oynanabilir kahramanlar listesine ekleme geleneğini sürdürüyor. Mad Maggie ile daha önce, 8. Fuse ile arasında ilginç bir kavuşma olmalı; ikincisi, Maggie ile başarısız bir isyan sahnelendikten sonra kendi gezegeni ile sendika arasında barışı korumak için Salvo'dan ayrıldı, bu da çiftin uzun arkadaşlığının kanlı bir şekilde sona ermesine neden oldu.

Maggie, 8. sezonun sınırlı süreli War Games modunun spikeriydi, ancak o sezona eşlik eden çizgi romanlar onu öldürdü. Defiance'ın ilk fragmanı geri döndüğünü ve isminden de anlaşılacağı üzere her zamankinden daha çılgın olduğunu doğruluyor.

Mad Maggie'nin ne tür yeteneklere sahip olacağı belli değil, ancak 12. sezonun lansman fragmanı 27 Ocak Perşembe günü açıldığında daha detaylı bilgiler paylaşılacak.

APEX LEGENDS MAD MAGGIE FRAGMAN

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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