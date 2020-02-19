Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli yakalandı
Haberler » Güncel » Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli yakalandı - Haber

Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdiği binalardan 20 su sayacı çaldığı belirlenen Suriye uyruklu S.S. (18), polis ekiplerince yakalandı.

19.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:22
Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli yakalandı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde girdiği binalardan 20 su sayacı çaldığı belirlenen Suriye uyruklu S.S. (18), ekiplerince yakalandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstasyon, Fevzipaşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Gazi Osman Paşa mahallelerindeki 19 adresten 20 su sayacının çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. Mahallelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yaptığı araştırmada, su sayaçlarını çalan şüphelinin, Suriyeli S.S. olduğunu belirledi. Kaldığı eve operasyon düzenlenen ekipler, S.S.'yi gözaltına aldı. S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler