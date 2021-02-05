Apartmanda 'domuz yağı ile büyü' soruşturmasında takipsizlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Apartmanda 'domuz yağı ile büyü' soruşturmasında takipsizlik

05.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:31
Apartmanda 'domuz yağı ile büyü' soruşturmasında takipsizlik

KAYSERİ'de kocasının ilişki yaşadığı kadını ondan uzaklaştırmak için oturduğu apartmana domuz yağı benzeri bir krem sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Kezban M. (37) hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

KAYSERİ'de kocasının ilişki yaşadığı kadını ondan uzaklaştırmak için oturduğu apartmana domuz yağı benzeri bir krem sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Kezban M. (37) hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kezban M., geçen yıl 8 Nisan'da Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanın girişindeki halı ile zil, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürerek ayrıldı. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan ve 52 ailenin yaşadığı apartmanda koronavirüs paniğine yol açan Kezban M., polis tarafından gözaltına alındı. Bina ise dezenfekte edildi. Binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu iddia edilen Kezban M., 'mala zarar vermek' suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Kezban M. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ortaya çıktı. Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararında, 'mala zarar verme' suçunun oluşmadığı belirtilerek, herhangi bir zarar tespit tutanağının oluşturulmadığı ve zararın meydana gelmediği anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı dair karar verildiği ifade edildi. Kezban M.'nin savcılık ifadesine de yer verilen kararda özetle, eşinin başka bir kadınla gönül ilişkisini öğrendiğini, ismini bilmediği bir kişiden kreme benzer sıvı aldığını, eşinin gönül ilişkisi olduğu kişinin evinin zil kenarı ve duvarlarına sürdüğünü belirttiğine yer verildi.


Apartmanda 'domuz yağı ile büyü' soruşturmasında takipsizlik
Apartmanda 'domuz yağı ile büyü' soruşturmasında takipsizlik
Apartmanda 'domuz yağı ile büyü' soruşturmasında takipsizlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Feyza Aktan Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Apartmanda 'domuz yağı ile büyü' soruşturmasında takipsizlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 13:30:46. #1.15#
title