Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı
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Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı

Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı
Haberler.com - Haberler | Dünya

Polonya'da apartman sakinleri, evlerinin önündeki ağaçta, iguanaya benzeyen bir yaratığın günlerdir durduğunu söyleyerek yardım çağırdı. Olay yerine gelen hayvan derneği ekipleri, ağaçta duran 'yaratığın' kruvasan olduğunu belirledi.

Polonya'nın Krakov şehrindeki bir apartmanda yaşayan iki kişi, hayvan derneğini arayarak günlerdir camlarının önündeki ağaçta ne olduğunu anlamadıkları bir canlının durduğunu ve korkudan kimsenin camlarını açamadığını söyledi.

KRUVASANLA KARŞILAŞTILAR

Şahıslar, ağaçtaki canlının 'iguanaya benzeyen bir yaratık' olduğunu söylese de Krakow Hayvanları Koruma Derneği, Polonya ikliminde sürüngenlerin yaşamasının pek mümkün olmadığını belirtti. Olay yerine giden dernek ekibi, ağaçta asılı iki kruvasanla karşılaştı.

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