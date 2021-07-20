Apar topar hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in son sağlık durumunu kardeşi anlattı
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Apar topar hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in son sağlık durumunu kardeşi anlattı

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Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını korkutan 79 yaşındaki Girik'ten sevindiren haber geldi. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"ABLAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Girik'in kardeşi Günay Girik, AA'ya yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.

Apar topar hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in son sağlık durumunu kardeşi anlattı

ANNESİ DE HASTANEDE

Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in son sağlık durumunu kardeşi anlattı
Apar topar hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in son sağlık durumunu kardeşi anlattı
Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
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