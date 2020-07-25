AÖL sınavı saat kaçta başlıyor, kaç saat sürecek? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB'in düzenlediği AÖL sınavı 25 - 26 Temmuz günlerinde üç oturumda yapılacak. Öğrenciler, AÖL sınavı saat kaçta, AÖL sınavı kaç dakika sürecek sorularını araştırıyor. 2020 Açık Lise sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Açıköğretim Lisesi 2019 2020 2. dönem sınavları Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Adaylar giriş belgelerini ise http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden alabilecekler. Sınava giderken bulundurulması gerekenler neler?

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

MEB, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Açık Lise 2. dönem sınavlarını gerçekleştiriyor.

AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ Cumartesi - 09:30

AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ Cumartesi - 14.00

AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ Pazar- 09.30

AÖL SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak belirlendi.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için adaylar giriş belgelerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları şifreleri ve belirtilen güvenlik kodu ile alabilecekler.

2020 AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ...

SINAVA GİDERKEN BULUNMASI GEREKENLER

Sınava giderken öğrenciler yanlarında; Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alımları yapılacak.